الولايات المتحدة: 1.3 مليون أمريكي تقدموا بطلبات إعانة البطالة خلال أسبوع
واشنطن - أ ش أ
قالت وزارة العمل في الولايات المتحدة، اليوم الخميس، إن 1.3 مليون مواطن أمريكي إضافي قدموا طلبات إعانة البطالة الأسبوع الماضي، وذلك حسبما ذكرت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية.
وأوضحت الشبكة أن معدل البطالة الرسمي في الولايات المتحدة بلغ نسبة 11.1% في شهر يونيو الماضي.
يُشار إلى أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) داخل الولايات الأمريكية بلغ أكثر من 3.4 مليون شخص حتى الآن.
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