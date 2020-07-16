إقالة وزير خارجية أذربيجان على خلفية التصعيد عسكريًا مع أرمينيا

وكالات:

قرر رئيس أذربيجان، إلهام علييف، الخميس، إقالة وزير الخارجية إلمار ممادياروف، على خلفية التصعيد العسكري عند الحدود مع أرمينيا، حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم".

ووقع علييف مرسوما رئاسيا يقضي بإعفاء ممادياروف من المنصب الذي كان يتولاه منذ عام 2004، وتعيين جيحون بيراموف الذي كان يشغل حتى اليوم منصب وزير التعليم خلفا له.

جاء هذا القرار عقب تعرض ممادياروف لانتقادات شديدة اللهجة من قبل علييف لكيفية أدائه مهامه مع بدء التصعيد مع أرمينيا.

وقال الرئيس أثناء اجتماع حكومي عقده أمس الأربعاء إن وزير الخارجية، خلافا عن باقي المسؤولين الكبار، غاب عن مكان عمله عقب الحادثة التي وقعت عند الحدود مع أرمينيا في 12 يوليو.

ووفق تقارير صحفية محلية، كان ممادياروف يعد من أشد معارضي الخيار العسكري بحق أرمينيا في أذربيجان.