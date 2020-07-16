فلسطين: ألمانيا تبرعت لنا بخمسين جهاز تنفس لمواجهة أزمة كورونا

رام الله - (د ب أ):

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الخميس، أن ألمانيا تبرعت للسلطة الفلسطينية بخمسين جهاز تنفس لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال اشتية ، في بيان صحفي، إن أجهزة التنفس المذكورة سيتم تخصيص معظمها لصالح محافظة الخليل في جنوب الضفة الغربية التي تشهد انتشارا قياسيا للوفيات والإصابات بفيروس كورونا.

وذكر أن الحكومة الفلسطينية تتواصل مع الأمم المتحدة في ظل وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل بغرض إدخال منحتين من الصين والسعودية تشمل معدات طبية.

وحذر اشتية من أن الوضع الصحي في كافة المحافظات الفلسطينية "صعب" بسبب انتشار فيروس كورونا، مع وجود تقديرات أن يزداد الوضع سوءاً خلال موسم الشتاء.

وأوضح أنه على إثر ذلك تم اتخاذ قرار بتأجيل افتتاح العام الدراسي للمدارس إلى السادس من سبتمبر القادم "حتى نرى أين سيتجه منحنى تفشي الفيروس".

وأكد اشتية أن "التحدي الأكبر الذي نواجهه في هذه الأزمة عدم التزام المواطنين بشكل كبير بشروط السلامة العامة"، مشددا على ضرورة الالتزام بهذه الإجراءات للسيطرة على الفيروس ومنع انتشاره.

وفي السياق ذاته ، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم عن تسجيل حالة وفاة ثالثة بفيروس كورونا في الخليل خلال الـ 24 ساعة الماضية ما يرفع إجمالي حصيلة الوفيات بالفيروس في الأراضي الفلسطينية إلى 50 حالة.