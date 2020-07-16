السودان يغلق كافة الجسور بالخرطوم

وكالات:

أعلنت الحكومة الانتقالية بالسودان، الخميس، إغلاق جميع الجسور بالخرطوم حتى الجمعة، حسبما أفادت صحيفة "الانتباهة" السودانية.

وقالت لجنة أمن الخرطوم، في بيان رسمي، إنه "سيتم إغلاق الكباري (الجسور) بالولاية اعتبارا من الساعة السادسة مساء الخميس وحتى نهاية نهار يوم غد الجمعة".

وناشدت اللجنة جميع السودانيين بالتعاون مع السلطات وإنهاء تحركاتهم عبر الجسور عند الساعة السادسة مساء اليوم.

كان السودان أعلن تطهير قانونه الجنائي من أدبيات الجماعات التكفيرية بتجريم "تكفير الأشخاص" وإسقاط حد الردة، لينهي بذلك إشكالية ظلت محل جدل طوال 29 عاما.