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إثيوبيا للسودان: لم نملأ سد النهضة أو نغلق بواباته.. وملتزمون بالتفاوض

02:56 م الخميس 16 يوليه 2020
إثيوبيا للسودان: لم نملأ سد النهضة أو نغلق بواباته.. وملتزمون بالتفاوض

سد النهضة


كتبت - رنا أسامة:
أعلنت وزارة الخارجية السودانية، الخميس، أن إثيوبيا أبلغتها بعدم صحة خبر شروعها في ملء سد النهضة، ونفت التصريحات التي نُسبت أمس لوزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيلشي بيكيلي.
جاء ذلك خلال لقاء مدير إدارة دول الجوار بوزارة الخارجية السودانية، السفير بابكر الصديق محمد الأمين، بالقائم بالأعمال الإثيوبي في السودان مكونن قوساييي تيبا، صباح الخميس، حسبما أعلنت الخارجية السودانية في بيان نشرته على حسابها الرسمي عبر تويتر.


وقال القائم بالأعمال الإثيوبي، وفق البيان، إن سلطات بلاده لم تغلق بوابات سد النهضة ولم تحتجز المياه الداخلة، موضحًا أن النسبة مرتفعة بسبب موسم الأمطار، وأن المياه تجمعت بشكل طبيعي في بحيرة السدّ.
كما أكد التزام بلاده بالاستمرار في المفاوضات التي يرعاها الإتحاد الأفريقي حول قضية السد، وبإعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان.
وسادت حالة من التضارب والبلبلة أمس الأربعاء بعد أن أعلن التليفزيون الرسمي الإثيوبي البدء رسميًّا في ملء خزان سد النهضة، نقلًا عن تصريحات نسبها إلى وزير الري الإثيوبي، نفاها في وقت لاحق واعتذرت هيئة البث الرسمية في إثيوبيا عن "تفسيرها بشكل خاطئ".
جاء ذلك بعد نشر صور حديثة التقطت بالأقمار الصناعية تُظهر زيادة منسوب مياه خزان السد. وقال وزير الري الإثيوبي إنها "عكست الأمطار الغزيرة التي كان تدفقها أكبر من المُعتاد".
وفي خِضم ذلك التضارب، طلبت مصر من الحكومة الإثيوبية "إيضاحًا عاجلًا"، فيما رفض السودان "أي إجراء أحادي"، مُشيرًا إلى تراجع منسوب النيل الأزرق بمعدل 90 مليون متر مكعب، بما يعني أن بوابات السد أُغلِقت.

السودان اثيوبيا سد النهضة مصر مياه النيل

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