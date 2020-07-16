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هطول أمطار غير مسبوقة في باليرمو منذ 200 عام

01:56 م الخميس 16 يوليه 2020
هطول أمطار غير مسبوقة في باليرمو منذ 200 عام

وكالات:

هطلت أمطار غزيرة للغاية على باليرمو في جزيرة صقلية الإيطالية، وخلال ساعتين فقط، هطل المعدل السنوي من المطر على المدينة.

وقال عمدة المدينة ليولوكا أورلاندو، إن هطول الأمطار كان الأسوأ منذ 200 عام، حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم".

وأشار إلى أنه لم يتوقع أحد مثل هذه الأمطار، لذلك لم تصدر السلطات تحذيرا من العاصفة.

وذكر أن مستويات المياه في بعض أجزاء المدينة وصلت إلى أسطح السيارات.

وأضاف العمدة: "في أقل من ساعتين سقط أكثر من متر من الأمطار في باليرمو".

وأشار العمدة إلى أنه، لو قامت السلطات في الوقت المطلوب، بإعلان المستوى الأحمر من الخطر في حالة الطقس، فإن كل الإجراءات اللازمة كانت ستصبح أكثر نشاطا.

وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، بأن السكان الذين علقوا في النفق أثناء هطول الأمطار، اضطروا للسباحة للخروج منه. وأشارت إلى وفاة شخصين، لم يتمكنا من الخروج من السيارة خلال وقوعها في مياه الفيضانات.

أمطار اليرمو جزيرة صقلية إيطاليا

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