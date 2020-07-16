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بحث إمكانية إنتاج لقاح ودواء روسيين ضد كورونا في السعودية

12:27 م الخميس 16 يوليه 2020
بحث إمكانية إنتاج لقاح ودواء روسيين ضد كورونا في السعودية

فيروس كورونا

(وكالات):

أعلن المدير العام للصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف، اليوم الخميس، أن مؤسسته تبحث إمكانية إنتاج لقاح ودواء روسيين ضد كورونا في السعودية.

وأضاف دميترييف في تصريحات صحفية أنه يجري كذلك بحث إمكانية إجراء المرحلة الثالثة من اختبارات اللقاح الروسي ضد كورونا، والذي يعمل عليه مركز"غامالي" الوطني لبحوث علم الأوبئة، خارج روسيا، بما في ذلك في السعودية.

وقال: "ستكتمل المرحلة الثانية من اختبار اللقاح الروسي في 3 أغسطس، وسنبدأ على الفور المرحلة الثالثة التي لن تجري في روسيا فقط، لكن في عدد من البلدان الأخرى أيضا. نتوقع صدور موافقة الجهة المنظمة لبدء استخدام اللقاح الروسي في أغسطس أو سبتمبر".

وأضاف دميترييف: "نخطط لإجراء المرحلة الثالثة ليس في روسيا فقط، لكن في الشرق الأوسط وفي عدد من الدول الأخرى أيضا".

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أمس الأربعاء أن بيانات الدراسات التي أجرتها بالتعاون مع مركز"غامالي"، تشير إلى أن اللقاح ضد كوفيد-19 آمن وإمكانية تحمله جيدة.

فيروس كورونا السعودية كيريل دميترييف كوفيد 19

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