الفلبين تسجل 2498 إصابة جديدة بكورونا و29 وفاة

مانيلا - أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الخميس، أنه تم تسجيل 2498 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات في البلاد 61 ألفا و266 إصابة.

وأوضحت الوزارة، حسبما نقلت صحيفة (فلبين ستار)، أن 467 شخصا تماثلوا للشفاء ليبلغ إجمالي المتعافين من الفيروس 21 ألفا و440 متعافيا، في حين تم تسجيل 29 وفاة لتصل حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى ألف و643 وفاة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفلبين شهدت ارتفاعا في الإصابات بفيروس كورونا عقب تخفيف إجراءات الحجر الصحي بشكل أكبر، وتظل مدينة مترو مانيلا، التي ينتشر بها عدد كبير من الإصابات، قيد حجر صحي مجتمعي عام حتى نهاية شهر يوليو الجاري على الأقل.