وزير خارجية ألمانيا يصف القمة الأوروبية الوشيكة بأنها "فرصة تاريخية"

برلين - (د ب أ):

وصف وزير الخارجية الألماني هايكو ماس القمة الوشيكة للاتحاد الأوروبي المقرر أن يتم البت خلالها بشأن صندوق إعادة الإعمار المخصص لمواجهة تداعيات أزمة كورونا ، بأنها "فرصة تاريخية" وحذر في الوقت ذاته من حدوث إخفاق.

وقال ماس لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية في عددها الصادر اليوم الخميس إن القمة يجب أن تكون فرصة لإظهار أن الاتحاد الأوروبي لا يترك أحدا ورائه.

وتابع وزير الخارجية الاتحادي قائلا: "يجب أن يكون من الواضح للجميع: أنه ليس هناك بلد سيخرج من الأزمة بمفرده بشكل جيد، إذا ظل الجيران عالقين في الركود"، لافتا إلى أن أزمة كورونا أصابت كثيرا من الدول بشكل عميق، وأكد أنه لهذا السبب يجب دعمها.

ولكن ماس أشار في الوقت ذاته إلى أنه من الصائب عندما يتعلق الأمر بأموال بمثل هذا الحجم، "أن يتم الانتباه أيضا إلى معرفة أي الدول التي يمكنها المضي في جزء من الطريق بقواها الخاصة".

وسوف يتم خلال قمة بروكسل مناقشة اقتراح المفوضية الأوروبية بجمع 750 مليار يورو في الأسواق المالية، وأن يتم ضخ الأموال بعد ذلك في برنامج اقتصادي واستثماري من أجل التغلب على الأزمة الاقتصادية الناتجة عن وباء كورونا. وتهدف القمة أيضا للتوصل لاتفاق بشأن الإطار المالي للاتحاد الأوروبي للسبعة أعوام القادمة.

وسوف تبدأ القمة غدا الجمعة وتستمر لمدة يومين. وستكون هي القمة الأولى منذ انتشار وباء كورونا التي يجتمع فيها رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي بشكل مباشر في بروكسل.