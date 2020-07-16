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انتقادات للصين بعد رفضها منح تصريح عمل لمراسل لنيويورك تايمز

09:59 ص الخميس 16 يوليه 2020
انتقادات للصين بعد رفضها منح تصريح عمل لمراسل لنيويورك تايمز

صحيفة نيويورك تايمز

بكين - (د ب أ):

تعرضت الصين، لانتقادات بعدما رفضت السلطات منح مراسلٍ لصحيفة نيويورك تايمز تصريح عمل في أي من البر الرئيسي أو هونج كونج.

وقالت منظمة "لجنة حماية الصحفيين"، ومقرها الولايات المتحدة، إنه كانت تمت مطالبة كريس باكلي، الذي يعمل للصحيفة من هونج كونج منذ سنوات، بمغادرة البر الرئيسي الصيني في مايو بعدما رفضت السلطات الصينية تجديد تأشيرة الصحفي الخاصة به.

ووفقا للمنظمة، فقد رفضت سلطات هونج كونج الأسبوع الماضي تجديد تصريح باكلي للعمل في المنطقة الإدارية الخاصة دون توضيح السبب.

وأكد ستيفن باتلر، من لجنة حماية الصحفيين، أن "منع صحفي من صحيفة نيويورك تايمز من العمل في هونج كونج ينتهك الوعد الأساسي الخاص بحرية الصحافة الذي يتم إعطاؤه بشكل متكرر لشعب هونج كونج".

وكانت الصحيفة أعلنت عزمها نقل بعض عملياتها، التي تتخذ من هونج كونج مقرا لها، إلى العاصمة الكورية الجنوبية سول بعد إصدار الصين لقانون جديد للأمن القومي.

الصين بكين مراسل لنيويورك تايمز

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