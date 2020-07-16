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وزيرا خارجية الإمارات وألمانيا يبحثان هاتفيا الأوضاع في ليبيا

09:39 ص الخميس 16 يوليه 2020
وزيرا خارجية الإمارات وألمانيا يبحثان هاتفيا الأوضاع في ليبيا

الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان

أبوظبي - (د ب أ):

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي مع هايكو ماس وزير خارجية ألمانيا الأوضاع في ليبيا وعملية السلام في منطقة الشرق الأوسط.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الخميس أن الجانبين استعرضا خلال الاتصال الهاتفي جهود البلدين الصديقين لاحتواء تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد الوزيران على أهمية التعاون والتنسيق بين الجانبين على صعيد تبادل الخبرات ودعم الجهود العالمية من أجل التوصل إلى لقاح للمرض.

وأشاد وزير الخارجية الإماراتي بالإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية التي اتخذتها جمهورية ألمانيا لاحتواء تداعيات المرض.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات وألمانيا شريكان استراتيجيان وتتسم علاقاتهما بالنمو والتطور المستمرين، مشيرا إلى الحرص على دفع آفاق التعاون المشترك بينهما في ظل دعم ورعاية البلدين الصديقين.

الإمارات ألمانيا عبدالله بن زايد هايكو ماس

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