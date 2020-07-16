بومبيو: الصين ستدفع حتمًا ثمن جائحة "كورونا"

واشنطن - (أ ش أ):

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس الأربعاء، إن العالم بالتأكيد سيجعل الصين تدفع ثمن انتشار جائحة فيروس "كورونا المستجد"، موضحًا أن التكلفة ستتجسد في تغير العلاقات مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأوضح بومبيو، في تصريحات لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية، "يمكن أن نرى ذلك عندما أزور أي مكان أو أتحدث مع أي وزير خارجية، فجميهم يعرفون ما فعلته الصين بالعالم".

وأكد وزير الخارجية الأمريكي "أن العالم سينظر إلى الصين بشكل مختلف وسيتعامل معها بشكل مختلف جذريا عما كان عليه قبل هذه الجائحة الكارثية".

واتخذت الولايات المتحدة عدد كبير من الإجراءات مؤخرًا ضد بكين، حيث قال ترامب إنه ليس لديه خطط للتحدث إلى الرئيس الصيني شي جين بينج، كما ذكر ترامب أنه "غير مهتم" بالسعي إلى إبرام المرحلة الثانية من الاتفاق التجاري مع الصين.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أن "الحزب الشيوعي الصيني يتصرف بطريقة تشكل تهديدات حقيقية للعالم، وسوف تستجيب الولايات المتحدة على كل المستويات للتأكد من الحفاظ على الأمن القومي الأمريكي".

وأعلن بومبيو أنه سيتم اتخاذ قرار قريبا بشأن حظر تطبيق وسائل التواصل الاجتماعي الصيني "تيك توك" في الولايات المتحدة، كما سيتبعه خطوة وزارة الخارجية لفرض قيود على التأشيرة لموظفي شركات الاتصالات بما في ذلك شركة "هواوي" إذا قدمت الشركة الدعم لأنظمة - بحسب الصحيفة- تشارك في انتهاكات حقوق الإنسان.