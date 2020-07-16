أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا امتحانات الثانوية العامة حريق إسماعيلية الصحراوي أسعار الذهب الخطيب ومرتضى منصور افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار فيروس كورونا الطقس

ارتفاع إصابات رجال شرطة الفلبين بفيروس كورونا إلى 1298

06:53 ص الخميس 16 يوليه 2020
ارتفاع إصابات رجال شرطة الفلبين بفيروس كورونا إلى 1298

أرشيفية

مانيلا - (د ب أ):
ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بين رجال الشرطة في الفلبين إلى 1298.

وأكدت الخدمة الصحية للشرطة الوطنية الفلبينية إصابة 59 رجل شرطة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الفلبين.

وأشارت الخدمة الصحية إلى أن 529 رجل شرطة تعافوا من الفيروس الفتاك، بينما ثبت عدد الوفيات بين رجال الشرطة عند تسعة حالات فقط، وقالت إنها تراقب640 حالة لاحتمال إصابتها بالفيروس، بينما هناك1387 حالة مشتبه فى إصابتها بين صفوف الشرطة الفلبينية.

الفلبين فيروس كورونا رجال الشرطة

الخبر التالى:

بومبيو: الصين ستدفع حتمًا ثمن جائحة "كورونا"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 83930

    عدد المصابين

  • 25544

    عدد المتعافين

  • 4008

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 13374200

    عدد المصابين

  • 7814762

    عدد المتعافين

  • 578470

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان