أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا امتحانات الثانوية العامة حريق إسماعيلية الصحراوي أسعار الذهب الخطيب ومرتضى منصور افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار فيروس كورونا الطقس

تويتر: تعاملنا مع اختراق أمني لحسابات مشاهير ونحقق في الأمر

12:54 ص الخميس 16 يوليه 2020
تويتر: تعاملنا مع اختراق أمني لحسابات مشاهير ونحقق في الأمر

تويتر

وكالات

أعلن موقع التغريدات الصغيرة "تويتر" مساء الأربعاء، أنه تعمال مع اختراق أمني لحسابات مشاهير عبر منصته، وفقًا لما ذكرته شبكة "سي إن إن".

وقال حساب الدعم على تويتر "نحن ندرك وقوع حادث أمني يؤثر على حسابات على منصتنا"، مضيفًا أنهم يحققون في الأمر وأنهم سوف يتخذوا الخطوات اللازمة لإصلاح ما حدث لمنصته"

ومنع "تويتر" أصحاب الحسابات المخترقة من التغريد، ولا تزال بعض الحسابات الأخرى التي أعلن اختراقها في وقت سابق من اليوم، بإمكانها التغريد بكل سهولة.

ووفقًا لشبكة "سي إن إن" فإن قائمة المشاهير التي اخترق حساباتهم اليوم، تضم جو بايدن المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية، وبيل جيتس مؤسس مايكروسوفت، وإيلون ماسك مؤسس تسلا، والرئيس السابق باراك أوباما، وكاني ويست، وكيم كارداشيان ويست، ووارين بافيت، وجيف بيزوس، ومايك بلومبرج.

وتعرض الحسابان الرسميان للمليارديرين بيل جيتس وإيلون ماسك على موقع تويتر للقرصنة، فيما يبدو إذ طلب الحسابان تبرعات عبر العملة الرقمية "بيتكوين" اليوم الأربعاء، وجرى حذف تلك التغريدات من الحسابين في وقت لاحق، وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز.

تويتر حسابات مشاهير اختراق حسابات الانتخابات الرئاسية الأمريكية باراك أوباما كيم كارداشيان جيف بيزوس

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 83930

    عدد المصابين

  • 25544

    عدد المتعافين

  • 4008

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 13374200

    عدد المصابين

  • 7814762

    عدد المتعافين

  • 578470

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:النيابة تكشف تفاصيل حريق "صحراوي الإسماعيلية"