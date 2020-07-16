أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا امتحانات الثانوية العامة حريق إسماعيلية الصحراوي أسعار الذهب الخطيب ومرتضى منصور افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار فيروس كورونا الطقس

تحقيقات أمنية في ألمانيا بعد حجب تمثال لكارل ماركس

12:13 ص الخميس 16 يوليه 2020
تحقيقات أمنية في ألمانيا بعد حجب تمثال لكارل ماركس

الشرطة الألمانية

برلين - (د ب أ)

يجري جهاز أمن الدولة التابع للشرطة الألمانية، تحقيقات أمنية بشأن بياتريكس فون شتورش، نائبة رئيس حزب البديل من أجل ألمانيا، وأشخاص آخرين في أعقاب حجب تمثال للمفكر كارل ماركس في برلين.

وقال متحدث باسم الشرطة اليوم الأربعاء، في رد على سؤال من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن المسألة تتعلق بالاشتباه في مخالفة قانون التجمعات، مشيرا إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن التجمع.

وعلقت فون شتورش على التحقيقات قائلة "اعتبار انتقاد كارل ماركس، تهديدًا محتملاً للدولة، يظهر تنامي نفوذ خليفة الحزب الشيوعي الألماني والجماعات اليسارية المتطرفة على الساسة والسلطات".

كانت فون شتورش وبعض أعضاء منظمة شباب حزب البديل وضعوا، بصورة مؤقتة، كيسا من البلاستيك على التمثال النصفي لماركس في ميدان شتراوسبرج، في وقت مبكر من صباح أمس الثلاثاء.

وقالت فون شتورش إنها كانت ترغب من خلال هذا التصرف في التعبير عن احتجاجها على النقاشات التي تناولت العنصرية في ألمانيا لأنها تدنت إلى أن أصبحت " تحطيما للأيقونات" مشيرة إلى أن اليسار لا يراعي في النقاش سوى أيقونته كارل ماركس (1818-1883) الذي كان "عنصريًا ومعاديًا للسامية" في تلك الأثناء.

من جانبه، وصف تينو شروبالا، المشارك في رئاسة حزب البديل: "كان هذا عملاً همجيًا".

الشرطة الألمانية كارل ماركس حزب البديل

الخبر التالى:

اعتقال أكثر من 100 شخص بموسكو في مظاهرة منددة بالتعديلات الدستورية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 83930

    عدد المصابين

  • 25544

    عدد المتعافين

  • 4008

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 13374200

    عدد المصابين

  • 7814762

    عدد المتعافين

  • 578470

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:النيابة تكشف تفاصيل حريق "صحراوي الإسماعيلية"