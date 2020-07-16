تحقيقات أمنية في ألمانيا بعد حجب تمثال لكارل ماركس

برلين - (د ب أ)

يجري جهاز أمن الدولة التابع للشرطة الألمانية، تحقيقات أمنية بشأن بياتريكس فون شتورش، نائبة رئيس حزب البديل من أجل ألمانيا، وأشخاص آخرين في أعقاب حجب تمثال للمفكر كارل ماركس في برلين.

وقال متحدث باسم الشرطة اليوم الأربعاء، في رد على سؤال من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن المسألة تتعلق بالاشتباه في مخالفة قانون التجمعات، مشيرا إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن التجمع.

وعلقت فون شتورش على التحقيقات قائلة "اعتبار انتقاد كارل ماركس، تهديدًا محتملاً للدولة، يظهر تنامي نفوذ خليفة الحزب الشيوعي الألماني والجماعات اليسارية المتطرفة على الساسة والسلطات".

كانت فون شتورش وبعض أعضاء منظمة شباب حزب البديل وضعوا، بصورة مؤقتة، كيسا من البلاستيك على التمثال النصفي لماركس في ميدان شتراوسبرج، في وقت مبكر من صباح أمس الثلاثاء.

وقالت فون شتورش إنها كانت ترغب من خلال هذا التصرف في التعبير عن احتجاجها على النقاشات التي تناولت العنصرية في ألمانيا لأنها تدنت إلى أن أصبحت " تحطيما للأيقونات" مشيرة إلى أن اليسار لا يراعي في النقاش سوى أيقونته كارل ماركس (1818-1883) الذي كان "عنصريًا ومعاديًا للسامية" في تلك الأثناء.

من جانبه، وصف تينو شروبالا، المشارك في رئاسة حزب البديل: "كان هذا عملاً همجيًا".