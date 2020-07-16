رئيس بيرو يجري تعديلاً وزاريًا وسط وباء كورونا
بوجوتا - (د ب أ)
أجرى الرئيس البيروفي مارتن فيزكارا، اليوم الأربعاء، تعديلاً وزاريًا حيث قام بتغيير معظم أعضاء حكومته، ومن بينهم رئيس الوزراء، بعد أن أثرت الحصيلة الكبيرة للإصابات بفيروس كورونا في البلاد على شعبيته.
وسيترأس رئيس الوزراء وزير الدفاع السابق بيدرو كاتيريانو، الحكومة المعدلة، ليحل محل فيسينتي زيبالوس
وأكد كاتريانو تعيينه على تويتر، مضيفا أنه أكد أنه سيقدم "العرق والصدق والسلوك الديمقراطي من أجل بيرو أكثر عدالة وحرية".
كما تم تعيين الدبلوماسي ماريو لوبيز وزيرا للخارجية، واحتفظت وزيرة الصحة بيلار مازيتي بمنصبها.
يذكر أن بيرو سجلت أكثر من 330 ألف إصابة بفيروس كورونا، لتحتل المركز الخامس عالميا من حيث عدد الإصابات.
الخبر التالى:تحقيقات أمنية في ألمانيا بعد حجب تمثال لكارل ماركس
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
83930
عدد المصابين
-
25544
عدد المتعافين
-
4008
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
13374200
عدد المصابين
-
7814762
عدد المتعافين
-
578470
عدد الوفيات
إعلان