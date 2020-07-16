الأمم المتحدة تحذر من أزمة بيئية بسبب خزان "صافر" النفطي باليمن

نيويورك - (د ب أ)

حذر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، من أن الخزان النفطي العائم الذي يعود إلى 44 عامًا والراسي قبالة سواحل اليمن يهدد بكارثة بيئية وإنسانية إذا لم يتم التعامل معه على وجه السرعة.

وتوقفت عمليات صيانة الخزان النفطي العائم "صافر" عندما تصاعد النزاع في اليمن في عام 2015. وتعني حالته السيئة أنه الآن على وشك تسريب أكثر من مليون برميل من النفط في مياه البحر، وفقًا لبعثة بريطانية تابعة للأمم المتحدة، دعت إلى عقد جلسة لمجلس الأمن بشأن القضية.

وأغرقت المياه غرفة المحرك في "صافر" في شهر مايو الماضي، مما زاد من خطر غرق السفينة، أو انفجارها. وقالت البعثة البريطانية في بيان صحفي إن بعضا الإصلاحات ساعدت في إيقاف التسرب، لكن هناك حاجة إلى حل دائم.

وقالت إنجر أندرسن، مديرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، لمجلس الأمن: "إذا حدث تسريب في خزان صافر، وهو ما قد يؤدي إلى تسرب نفطي في مياه البحر الأحمر يعادل أربعة أمثال تسرب إكسون فالديز في ألاسكا في عام 1989، ستتضرر النظم البيئية ومصايد الأسماك لفترة طويلة في المستقبل".

وأضافت: "الأشخاص الذين يعيشون في فقر بالفعل جراء الصراع سيعانون من آثار صحية واقتصادية إضافية".

وقالت: "الوقاية هي السبيل الوحيد للمضي قدما"، مضيفة أن هناك حاجة ملحة لإجراء تقييم تقني وإصلاحات أولية بقيادة الأمم المتحدة.

وقال مارك لوكوك، منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة، إن التسرب قد يؤثر بشكل مباشر على 6ر1 مليون يمني.

وأضاف أن المتمردين الحوثيين، الذين يسيطرون على المنطقة التي يرسو فيها "صافر"، وافقوا الأسبوع الماضي على السماح لبعثة أممية تم التخطيط لها منذ فترة طويلة بالتوجه إلى الخزان خلال الأسابيع المقبلة.

وأشار لوكوك إلى أن الحوثيين قدموا تطمينات مماثلة العام الماضي، وتراجعوا عنها في اللحظة الأخيرة.