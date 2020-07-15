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وزير الخارجية الأردني يبحث مع نظيره البرتغالي التطورات الإقليمية

10:41 م الأربعاء 15 يوليه 2020
وزير الخارجية الأردني يبحث مع نظيره البرتغالي التطورات الإقليمية

أيمن الصفدي

الأردن - (أ ش أ)

بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، مع نظيره البرتغالي أوغوستو سانتوس سيلفا، سبل تطوير التعاون والتضامن بين البلدين في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد وتبعاتها.

واستعرض الوزيران، خلال اتصال هاتفي، بينهما الجهود المبذولة لبلورة موقف دولي فاعل يحول دون تنفيذ القرار الإسرائيلي لضم أراض فلسطينية، ويعيد إطلاق مفاوضات جادة لتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين وفقًا للقانون الدولي.

واتفق الوزيران على استمرار التواصل والتنسيق إزاء التطورات الإقليمية، مؤكدين على استمرار العمل على تعزيز التعاون الثنائي في كل المجالات.

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أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني التطورات الإقليمية أراضي فلسطينية فيروس كورونا أوغوستو سانتوس سيلفا

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