وزير الخارجية الأردني يبحث مع نظيره البرتغالي التطورات الإقليمية
الأردن - (أ ش أ)
بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، مع نظيره البرتغالي أوغوستو سانتوس سيلفا، سبل تطوير التعاون والتضامن بين البلدين في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد وتبعاتها.
واستعرض الوزيران، خلال اتصال هاتفي، بينهما الجهود المبذولة لبلورة موقف دولي فاعل يحول دون تنفيذ القرار الإسرائيلي لضم أراض فلسطينية، ويعيد إطلاق مفاوضات جادة لتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين وفقًا للقانون الدولي.
واتفق الوزيران على استمرار التواصل والتنسيق إزاء التطورات الإقليمية، مؤكدين على استمرار العمل على تعزيز التعاون الثنائي في كل المجالات.
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
83930
عدد المصابين
-
25544
عدد المتعافين
-
4008
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
13374200
عدد المصابين
-
7814762
عدد المتعافين
-
578470
عدد الوفيات
إعلان