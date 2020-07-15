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مقتل مسؤول النقل في داعش في ديالي العراقية

10:11 م الأربعاء 15 يوليه 2020
مقتل مسؤول النقل في داعش في ديالي العراقية

قوات الحشد الشعبي العراقية

العراق - (أ ش أ)

أعلنت قوات الحشد الشعبي العراقي، مقتل مسؤول النقل في تنظيم داعش وإصابة أحد عناصر التنظيم في قضاء المقدادية بديالى.

وأوضح الحشد، في بيان نشرته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" اليوم الأربعاء، أنه تم قتل مسؤول النقل في تنظيم داعش المدعو محمود قرداش البياتي، من سكنة ناحية المنصورية، وإصابة داعشي آخر في قضاء المقدادية.

وفي سياق متصل، أعلن مصدر أمني عراقي عن مقتل اثنين من إرهابيي داعش باشتباك مع قوة من الحشد العشائري شمال شرق بعقوبة، مركز محافظة ديالي، موضحًا أن قوة من الحشد العشائري اشتبكت، بكمين أمني، مع مجموعة من عناصر داعش كانت مختبئة في أحد بساتين حوض سنسل شمال المقدادية كما أسفر عن مقتل اثنين من عناصر داعش الإرهابي.

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قوات الحشد الشعبي العراقي العراق تنظيم داعش محمود قرداش البياتي داعش الإرهابي

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