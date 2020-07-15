المحجوب: الجيش الليبي جاهز لصد أي هجوم تركي على سرت
وكالات
أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب، اليوم الأربعاء، أن تركيا تحاول حشد أكبر عدد ممكن من المرتزقة للهجوم على مدينة سرت.
وتابع المحجوب، في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز" عربية، أن تركيا تغامر بمحاولات شن هجوم عسكري على سرت أو الجفرة.
وواصل حديثه قائلاً: "قوات الجيش الليبي جاهزة للرد على أي عدوان محتمل من قبل مرتزقة تركيا على قواتنا ومواقعنا".
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
83930
عدد المصابين
-
25544
عدد المتعافين
-
4008
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
13374200
عدد المصابين
-
7814762
عدد المتعافين
-
578470
عدد الوفيات
إعلان