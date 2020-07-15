المحجوب: الجيش الليبي جاهز لصد أي هجوم تركي على سرت

وكالات

أكد ‏مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب، اليوم الأربعاء، أن تركيا تحاول حشد أكبر عدد ممكن من المرتزقة للهجوم على مدينة سرت.

وتابع المحجوب، في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز" عربية، أن تركيا تغامر بمحاولات شن هجوم عسكري على سرت أو الجفرة.

وواصل حديثه قائلاً: "قوات الجيش الليبي جاهزة للرد على أي عدوان محتمل من قبل مرتزقة تركيا على قواتنا ومواقعنا".