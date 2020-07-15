أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا امتحانات الثانوية العامة حريق إسماعيلية الصحراوي أسعار الذهب الخطيب ومرتضى منصور افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار فيروس كورونا الطقس

المحجوب: الجيش الليبي جاهز لصد أي هجوم تركي على سرت

09:38 م الأربعاء 15 يوليه 2020
المحجوب: الجيش الليبي جاهز لصد أي هجوم تركي على سرت

الجيش الوطني الليبي

وكالات

أكد ‏مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب، اليوم الأربعاء، أن تركيا تحاول حشد أكبر عدد ممكن من المرتزقة للهجوم على مدينة سرت.

وتابع المحجوب، في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز" عربية، أن تركيا تغامر بمحاولات شن هجوم عسكري على سرت أو الجفرة.

وواصل حديثه قائلاً: "قوات الجيش الليبي جاهزة للرد على أي عدوان محتمل من قبل مرتزقة تركيا على قواتنا ومواقعنا".

الجيش الوطني الليبي تركيا خالد المحجوب

الخبر التالى:

مجلة طبية: بيانات تجارب لقاح "أسترازينيكا" ضد كورونا تُنشر 20 يوليو

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 83930

    عدد المصابين

  • 25544

    عدد المتعافين

  • 4008

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 13374200

    عدد المصابين

  • 7814762

    عدد المتعافين

  • 578470

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"ملء سد النهضة".. بالون اختبار أم حقيقة ومتى يمكن أن نتأكد؟ خبير يوضح