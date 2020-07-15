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واشنطن تفرض عقوبات على كيانات وأشخاص تتهمهم بدعم وتمويل داعش

09:26 م الأربعاء 15 يوليه 2020
واشنطن تفرض عقوبات على كيانات وأشخاص تتهمهم بدعم وتمويل داعش

وزارة الخزانة الأمريكية

وكالات

فرضت الولايات المتحدة وست دول خليجية عربية، اليوم الأربعاء، عقوبات على أربعة كيانات وفردين تتهمهم واشنطن بدعم عمليات تنظيم داعش الإرهابي، بطرق منها تحويل مئات الآلاف من الدولارات لقيادات التنظيم في العراق وسوريا، وفقًا لوكالة رويترز.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن مركز استهداف تمويل الإرهاب، الذي يضم أيضا البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات، فرض عقوبات على ثلاث شركات للخدمات المالية وشخص في تركيا وسوريا، إضافة إلى جمعية خيرية مقرها أفغانستان ومديرها.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في بيان إن الإجراءات التي اتخذناها اليوم تمثل تحذيرًا إضافيًا للأفراد والشركات الذين يقدمون دعمًا ماليًا أو ماديًا للمنظمات الإرهابية.

وأضافت وزارة الخزانة أن شركات الخدمات المالية التي جرى إدراجها في القائمة السوداء ومقرها سوريا هي الهرم وتواصل والخالدي للصرافة وأنها "لعبت دورًا حيويًا في نقل أموال لدعم مقاتلي التنظيم في سوريا.. ووفرت مئات الآلاف من الدولارات لقيادة التنظيم"

وأشارت الوزارة إلى أن العقوبات شملت أيضا عبدالرحمن علي حسين الأحمد الراوي، الذي اختاره التنظيم في 2017 ليكون من المسؤولين عن التسهيلات المالية، واتهمته بأنه كان من القلائل الذين وفروا لداعش تسهيلات مالية كبرى داخل سوريا وخارجها.

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