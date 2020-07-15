وزير الري الإثيوبي: مستمرون في مفاوضات سد النهضة لمصلحة إثيوبيا والأجيال القادمة

وكالات

وزير الري الإثيوبي سيلشى بيكلي، اليوم الأربعاء، إن المفاوضات بشأن سد النهضة ستستمر لمصلحة إثيوبيا.

وأضاف بيكلي، في تصريحات نقلها التلفزيون الإثيوبي، مساء اليوم، أن مفاوضات إثيوبيا بشأن سد النهضة ستعقد ليس فقط لصالح الجيل الحالي ولكن أيضًا لصالح الأجيال القادمة.

وقال إن ارتفاع السد زاد من 525 إلى 560 هذا العام. وقال العام الماضي إن مستوى المياه كان 525 قدمًا، ومن المتوقع الآن أن يصل إلى 560 قدمًا.

وشدد على أن ملء السد سيتم وفقًا لعملية البناء الطبيعية للسد.

وصباح اليوم، نقلت وسائل إعلام عالمية وعربية، عن وزير الري الإثيوبي، إعلانه بدء ملء سد النهضة، وذلك خلال تصريحاته في هيئة الإذاعة الإثيوبية.

وأوضح أن عملية التخزين الأولى تُقدّر بـ4.9 مليار متر مُكعب، موضحًا أن"بناء وتعبئة سد النهضة تسير بشكل طبيعي".

عقب ذلك نفى وزير الري الإثيوبي، تقارير نقلت عنه قوله إن حكومة بلاده بدأت ملء خزان سد النهضة، موضحًا أن المياه الموجودة في الخزان هي مياه أمطار.

وأوضح الوزير الإثيوبي، لوكالة أسوشيتد برس، حقيقة الصور المتداولة، قائلاً: "إنها تعكس الأمطار الغزيرة التي تهطل على المنطقة".

وغرد عبر تويتر، قائلاً: "إن بناء السد النهضة وصل إلى مستوى ٥٦٠ مترًا مقارنة بمستوى ٥٢٥ مترًا خلال العام الماضي"

وأوضح الوزير الإثيوبي، عبر تويتر، أن تجاوز تدفق المياه مستوى الخزان بسبب هطول الأمطار الغزير، ما خلق تجمع مياه طبيعي.

وأكد أنه لم يتم بناء السد حتى مستوى ٦٤٠ مترًا وأن ذلك سيتم خلال السنوات المقبلة.

وزعم أن هطول الأمطار الغزير الذي تشهده بلاده ربما يتسبب في فيضانات كبرى.

وفشلت الجولة الأخيرة من محادثات إثيوبيا مع مصر والسودان حول سد النهضة، التي انطلقت برعاية الاتحاد الأفريقي، ورفع السودان أمس الثلاثاء، تقريره النهائي للاتحاد الأفريقي، ومن المنتظر أن يدعو الاتحاد لقمة مصغرة خلال أسبوع من تقديم التقرير، وفقًا لما أعلنته الحكومة السودانية.