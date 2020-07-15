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٣ أوامر ملكية سعودية تتضمن تعيين نائبين لوزيري الخارجية والإسكان

09:03 م الأربعاء 15 يوليه 2020
٣ أوامر ملكية سعودية تتضمن تعيين نائبين لوزيري الخارجية والإسكان

الملك سلمان بن عبد العزيز

وكالات

ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الملك سلمان بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين، أصدر اليوم الأربعاء، ٣ أوامر ملكية، يتضمن أحدها تعيين نائب جديد لوزير الخارجية.

وأفادت وكالة أنباء السعودية، اليوم الأربعاء، بصدور الأمر الملكي بتعيين المهندس وليد بن عبدالكريم بن محمد الخريجي نائبًا لوزير الخارجية بمرتبة وزير.

وصدر أمر ملكي بتعيين عبدالله بن محمد بن سليمان البدير نائبًا لوزير الإسكان بالمرتبة الممتازة، وكذا أمر بتعيين بندر بن أسعد بن أحمد السجان مديرًا عامًا لمعهد الإدارة العامة بالمرتبة الممتازة.

الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين أوامر ملكية سعودية

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