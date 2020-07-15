التلفزيون الإثيوبي: نعتذر عن "التفسير الخاطئ" لتصريحات ملء سد النهضة

وكالات

اعتذر التلفزيون الإثيوبي الرسمي، عبر صفحته بموقع "فيسبوك" مساء اليوم الأربعاء، عما وصفه بسوء تفسير لتصريحات وزير الري الإثيوبي سيليشي بيكيلي، بخصوص "بدء ملء سد النهضة".

ونقل التلفزيون الإثيوبي، عن وزير المياه والري والطاقة، قوله إن المفاوضات بشأن سد النهضة ستستمر لمصلحة إثيوبيا.

وقال التلفزيون الإثيوبي: "نعتذر عن سوء التفسير للتقرير السابق على صفحتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، الذي حمل عنوان (سد النهضة الكبير بدأ يملأ)".

وأضاف بيكيلي أن مفاوضات إثيوبيا بشأن سد النهضة ستعقد ليس فقط لصالح الجيل الحالي ولكن أيضًا لصالح الأجيال القادمة.

وقال إن ارتفاع السد زاد من 525 إلى 560 هذا العام. وقال العام الماضي إن مستوى المياه كان 525 قدمًا، ومن المتوقع الآن أن يصل إلى 560 قدمًا.

وشدد على أن ملء السد سيتم وفقًا لعملية البناء الطبيعية للسد.