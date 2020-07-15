أكثر الكلمات إنتشاراً

حريق إسماعيلية الصحراوي الخطيب ومرتضى منصور سد النهضة التعايش مع كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار فيروس كورونا الطقس

رسميًا.. إلياس الفخفاخ يتقدم باستقالته من رئاسة الحكومة التونسية

07:13 م الأربعاء 15 يوليه 2020
رسميًا.. إلياس الفخفاخ يتقدم باستقالته من رئاسة الحكومة التونسية

إلياس الفخفاخ

وكالات

تقدم رئيس الحكومة التونسية، إلياس الفخفاخ، باستقالته، بعد ساعات قليلة من تقديم حركة النهضة وكتل نيابية أخرى لائحة لوم للبرلمان لسحب الثقة منه، تضمنت مئة وخمسة تواقيع.

وذكرت وكالة أنباء رويترز، اليوم الأربعاء، أن رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ، قدم استقالته للرئيس قيس سعيد، بعد خلاف قوي مع حزب النهضة الذي بدأ مساعي لسحب الثقة منه.

ومن المتوقع أن يعين الرئيس سعيد شخصية أخرى في الأيام القليلة المقبلة‭.

ونقلت "العربية.نت" عن وسائل إعلام تونسية محلية، إن رئيس الحكومة تقدم باستقالته بعد طلب من الرئيس قيس سعيد.

وكان مصدر حكومي تونسي، قال إن الرئيس التونسي قيس سعيد، طلب من رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، تقديم استقالته اليوم الأربعاء، وذلك في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية.

إلياس الفخفاخ الحكومة التونسية تونس

الخبر التالى:

الهند والاتحاد الأوروبي يتقفان على إقامة حوار بين وزراء التجارة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 83930

    عدد المصابين

  • 25544

    عدد المتعافين

  • 4008

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 13374200

    عدد المصابين

  • 7814762

    عدد المتعافين

  • 578470

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:أول تحرك من الخارجية المصرية بعد أنباء بدء إثيوبيا ملء سد النهضة