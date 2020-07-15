مصدر حكومي: الرئيس التونسي طلب من الفخفاخ الاستقالة
تونس - (د ب ا)
قال مصدر حكومي، إن الرئيس التونسي قيس سعيد، طلب من رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، تقديم استقالته اليوم الأربعاء.
وكشف المصدر لوكالة الأتباء الالمانية (د.ب.أ) أن الفخفاخ يتجه لإعلان استقالته في وقت لاحق اليوم.
ولم يصدر بيان رسمي من رئاسة الحكومة، ولكن يتوقع الإعلان عن الاستقالة بعد اجتماع الفخفاخ بممثلي أحزاب من الائتلاف الحكومي، بحسب نفس المصدر.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
83930
عدد المصابين
-
25544
عدد المتعافين
-
4008
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
13374200
عدد المصابين
-
7814762
عدد المتعافين
-
578470
عدد الوفيات
إعلان