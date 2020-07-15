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مصدر حكومي: الرئيس التونسي طلب من الفخفاخ الاستقالة

07:01 م الأربعاء 15 يوليه 2020
مصدر حكومي: الرئيس التونسي طلب من الفخفاخ الاستقالة

قيس سعيد

تونس - (د ب ا)

قال مصدر حكومي، إن الرئيس التونسي قيس سعيد، طلب من رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، تقديم استقالته اليوم الأربعاء.

وكشف المصدر لوكالة الأتباء الالمانية (د.ب.أ) أن الفخفاخ يتجه لإعلان استقالته في وقت لاحق اليوم.

ولم يصدر بيان رسمي من رئاسة الحكومة، ولكن يتوقع الإعلان عن الاستقالة بعد اجتماع الفخفاخ بممثلي أحزاب من الائتلاف الحكومي، بحسب نفس المصدر.

قيس سعيد الرئيس التونسي تونس إلياس الفخفاخ

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