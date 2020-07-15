السودان: رصدنا تراجعًا في منسوب النيل يؤكد إغلاق إثيوبيا بوابات سد النهضة

وكالات:

رصدت ‏وزارة الري السودانية، اليوم الأربعاء، تراجعًا في مستويات نهر النيل، بما يعادل ٩٠ مليون متر مكعب من المياه، ما يشير إلى أن إثيوبيا، أغلقت بوابات سد النهضة.

وجددت الري السودانية، رفضها لأي إجراءات أحادية الجانب، يتخذها أي طرف قبل التوصل إلى اتفاق بين ثلاثي الأزمة.

وقالت ‏‏وزارة الري السودانية، إنها ستتابع التطورات بما يؤمن المصالح القومية السودانية.

وذكرت وكالة السودان للأنباء، أن الوزارة أصدرت بيانًا في هذا الشأن، أشارت خلاله إلى أن وسائل الإعلام المحلية والعالمية تناقلت معلومات وصورًا ملتقطة بالأقمار الصناعية تشير إلى بدء إثيوبيا في ملء سد النهضة بالمياه قبل التوصل لاتفاق حول الملء الأول والتشغيل.

وطلبت وزارة الري والموارد المائية، من أجهزتها المختصة بقياس مناسيب النيل الأزرق بالتحري عن صحة هذه المعلومات، وكشفت مقاييس تدفق المياه في محطة الديم الحدودية مع إثيوبيا أن هناك تراجعًا في مستويات المياه بما يعادل 90 مليون متر مكعب يوميًا ما يؤكد إغلاق بوابات سد النهضة.

وتتابع الحكومة السودانية ووزارة الري والموارد المائية هذه التطورات بما يؤمن المصالح القومية السودانية.