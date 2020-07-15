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الكويت تدرج أربعة كيانات وشخصين كجماعات إرهابية

05:32 م الأربعاء 15 يوليه 2020
الكويت تدرج أربعة كيانات وشخصين كجماعات إرهابية

وزارة الخارجية الكويتية

الكويت - (د ب أ)

قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، إن لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن، الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والمتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، قررت إدراج أربعة كيانات وشخصين اثنين كجماعات إرهابية، ضمن إطار جهود دولة الكويت في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" اليوم الأربعاء، عن المصدر القول أنه تم اتخاذ هذا الإجراء بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، الرئيس المشارك لمركز استهداف تمويل الإرهاب مع المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى جميع أعضاء مركز استهداف تمويل الإرهاب، وهم الكويت والبحرين وعمان وقطر والإمارات.

وأوضح المصدر أن هذه الإجراءات تعد استكمالاً للجهود التي يتخذها المركز لاستهداف تمويل الإرهاب كما أنها تأتي مؤكدة حرص دولة الكويت والدول الأعضاء على تعميق الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية لقطع تمويل الجماعات الإرهابية التي تشكل تهديدا لمصالح الدول الأعضاء في المركز وأمنها.

وذكر المصدر أنه تنفيذًا لقرار مجلس الأمن رقم 1373 لسنة 2001 والقرارات ذات الصلة، سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بما يتوافق مع دستور الكويت وقوانينها وأنظمتها المحلية من خلال الجهات المعنية في الدولة.

وزارة الخارجية الكويتية جماعات إرهابية مجلس الأمن ميثاق الأمم المتحدة

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