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تقديم لائحة لوم ضد حكومة الفخفاخ برئاسة البرلمان التونسي

05:29 م الأربعاء 15 يوليه 2020
تقديم لائحة لوم ضد حكومة الفخفاخ برئاسة البرلمان التونسي

إلياس الفخفاخ

تونس - (د ب أ)

استوفت لائحة اللوم ضد حكومة إلياس الفخفاخ، العدد المطلوب من إمضاءات النواب اليوم الأربعاء، ليتم تقديمها رسميًا إلى مكتب رئاسة البرلمان.

وضمت اللائحة إمضاءات 105 نائبًا من حزب حركة النهضة الإسلامية الشريك الأساسي في الائتلاف الحكومي الحالي، وحزب قلب تونس الليبرالي و"ائتلاف الكرامة" المحافظ إلى جانب حزب المستقبل وعدد آخر من المستقلين.

ويكفي تقديم ثلث البرلمان (73 نائبًا) للائحة لوم حتى يتم اعتمادها رسميًا.

وبحسب الدستور التونسي "لا يقع التصويت على لائحة اللوم إلا بعد مضي خمسة عشر يومًا على إيداعها لدى رئاسة المجلس (البرلمان)".

ولسحب الثقة من الحكومة يتعين التصويت ضدها بالأغلبية المطلقة (109 أصوت).

إلياس الفخفاخ البرلمان التونسي حركة النهضة الإسلامية حزب المستقبل

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