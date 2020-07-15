إثيوبيا: لم نبدأ ملء خزان سد النهضة.. والمياه المتجمعة من الأمطار

كتب – محمد صفوت:

نفى وزير الري الإثيوبي سيلشى بيكلي، تقارير نقلت عنه قوله إن حكومة بلاده بدأت ملء خزان سد النهضة، موضحًا أن المياه الموجودة في الخزان هي مياه أمطار.

ونقلت تقارير تصريحات بيكلي لهيئة الإذاعة الإثيوبية، اليوم الأربعاء، والتي قال فيها إن بناء السد ومِلْأَه "يسيران جنبًا إلى جنب". وقالت التقارير الصحفية إن الوزير أعلن بدء بلاده في ملء السد.

هذا والتقطت صورًا بالأقمار الصناعية، تظهر وجود مياه في خزان السد.

وأوضح الوزير الإثيوبي، لوكالة أسوشيتد برس، حقيقة الصور المتداولة، قائلاً: "إنها تعكس الأمطار الغزيرة التي تهطل على المنطقة".

فشلت الجولة الأخيرة من محادثات إثيوبيا مع مصر والسودان حول سد النهضة، التي انطلقت برعاية الاتحاد الأفريقي، ورفع السودان أمس الثلاثاء، تقريره النهائي للاتحاد الأفريقي، ومن المنتظر أن يدعو الاتحاد لقمة مصغرة خلال أسبوع من تقديم التقرير، وفقًا لما أعلنته الحكومة السودانية.

وكانت وسائل إعلام، ذكرت في وقت سابق من اليوم، أن إثيوبيا، بدأت ملء خزان السد، بعد يومين من فشل المحادثات مع مصر والسودان في التوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل السد.