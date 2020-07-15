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الفلبين تُطمئن مُصابي كورونا: لن تخرجوا قسرا من العزل المنزلي

04:18 م الأربعاء 15 يوليه 2020
الفلبين تُطمئن مُصابي كورونا: لن تخرجوا قسرا من العزل المنزلي

أرشيفية

مانيلا- (د ب ا):

حاولت الحكومة الفلبينية، الأربعاء، تهدئة مخاوف المصابين بفيروس كورونا من أن رجال الشرطة الذين سوف يتفقدونهم سوف يخرجونهم بالقوة من عزلهم المنزلي.

وقال المتحدث الرئاسي هاري روكي إن خطة الحكومة لزيارة المصابين بفيروس كورونا في الحجر المنزلي تأتي ضمن جهود تعزيز تعقب المصابين لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وأضاف في بيان"نأسف أن يستخدم منتقدو الادارة الاستراتيجية المهمة لتعقب المصابين لتشويه الحكومة الحالية".

وأوضح أن العاملين في مجال الصحة سوف يقودون" نقل طوعي للمصابين بفيروس كورونا من منازلهم إلى منشآت حجر صحي حكومية".

وأشار إلى أن الشرطة سوف تقدم المساعدة في نقل المرضى وتطبيق إجراءات الاغلاق على مستوى محلى.

وظهرت هذه المخاوف عقب بيان وزير الداخلية إدواردو انو أمس الثلاثاء الذي قال فيه " بمساعدة وحدات الحكومة المحلية ، سوف تقوم الشرطة بتفقد جميع المنازل وسوف تنقل المصابين بالفيروس إلى منشآت عزل".

وأعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء تسجيل 1392 حالة إصابة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي عدد الاصابات 58850 حالة. كما تم تسجيل 11 حالة وفاة بالفيروس ليصل إجمالي حالات الوفاة 1614 حالة.

فيروس كورونا مانيلا الفلبين

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