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ترامب: هناك أخبار عظيمة بشأن اللقاحات

03:58 م الأربعاء 15 يوليه 2020
ترامب: هناك أخبار عظيمة بشأن اللقاحات

دونالد ترامب

وكالات:

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، تغريدة مقتضبة قال فيها إن هناك "أخبارا عظيمة بشأن اللقاحات".

وتتزامن تغريدة الرئيس الأمريكي مع إعلان فريق الباحثين الذي يجري دراسة على لقاح شركة "مودرنا" ضد فيروس كورونا المستجد، أن المصل آمن، كما أكدوا أنه حفز استجابات مناعية في الجسم لدى جميع المتطوعين في المرحلة الأولى للتجارب.

وفي حال نجاحه قد يصبح هذا اللقاح، الذي يعتبر من المرشحين الأبرز في قائمة إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نقطة تحول لشركة "مودرنا" المتمركزة في مدينة كمبريدج بولاية ماساتشوستس والتي لم يكن لديها أي منتج مرخص على الإطلاق.

وتخوض مجموعة من الدول منافسة عالمية لإنتاج أول لقاح ناجح ضد فيروس كورونا المستجد، الذي أودت جائحته بحياة نحو 570 ألف شخص.

والأحد الماضي أعلنت روسيا عن انتهاء التجارب السريرية في جامعة سيتشينوف عن لقاح طوره مركز غاماليا للأمراض المعدية والأحياء الدقيقة.

دونالد ترامب ترامب فيروس كورونا

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