أكثر الكلمات إنتشاراً

حريق إسماعيلية الصحراوي الخطيب ومرتضى منصور سد النهضة التعايش مع كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار فيروس كورونا الطقس

الرئاسة اللبنانية تُرسل كميات من الوقود للمركز الطبي الخاص بوباء كورونا

03:29 م الأربعاء 15 يوليه 2020
الرئاسة اللبنانية تُرسل كميات من الوقود للمركز الطبي الخاص بوباء كورونا

الرئيس اللبناني ميشال عون

بيروت- (أ ش أ):

قرر الرئيس اللبناني ميشال عون، إرسال كميات من وقود الديزل (المازوت) من احتياطي مؤسسة الرئاسة والجيش اللبناني، لعمل المولدات الكهربائية بمستشفى رفيق الحريري الجامعي، والذي يعد المركز الطبي الرئيسي في لبنان للتعامل مع حالات الإصابة بوباء كورونا.

وجاء قرار الرئيس اللبناني في ضوء ما يشهده لبنان منذ أسابيع من تزايد عدد ساعات انقطاع الكهرباء والتي تزيد عن 20 ساعة انقطاع يوميا، فضلا عن النقص الحاد في المازوت على نحو يحول دون عمل المولدات الكهربائية التي يعتمد عليها بصورة أساسية في لبنان لتعويض عجز كهرباء الدولة.

كما كلّف عون وزير الطاقة ريمون غجر باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو توفير كميات من المازوت لاستمرار تشغيل المولدات الكهربائية في مستشفى رفيق الحريري، منوها في هذا الصدد بالعمل الطبي والإنساني الذي يضطلع به المستشفى لاسيما في مواجهة وباء كورونا.

ويشهد لبنان أزمة كهرباء بالغة الحدة بسبب زيادة ساعات التقنين (انقطاع كهرباء الدولة) والشُح الكبير في مادة المازوت التي تستخدم كوقود للمولدات الكهربائية، على وقع أزمة مالية واقتصادية ونقدية غير مسبوقة في تاريخ البلاد.

وكان مستشفى رفيق الحريري الجامعي قد أعلن قبل يومين أن كمية وقود المازوت اللازمة لعمل المولدات الكهربائية التي تعوض عجز كهرباء الدولة، أوشكت على النفاد، وأن المستشفى اضطر مؤخرا إلى إيقاف أجهزة التبريد (التكييف) في جميع أنحاء المستشفى عدا الأقسام الطبية لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية في ظل النقص في كميات المازوت.

هذا المحتوى من

ميشال عون بيروت لبنان

الخبر التالى:

إثيوبيا: بدأنا ملء سد النهضة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 83930

    عدد المصابين

  • 25544

    عدد المتعافين

  • 4008

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 13374200

    عدد المصابين

  • 7814762

    عدد المتعافين

  • 578470

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:رسمياً.. إثيوبيا تعلن بدء ملء سد النهضة