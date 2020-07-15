الرئاسة اللبنانية تُرسل كميات من الوقود للمركز الطبي الخاص بوباء كورونا

بيروت- (أ ش أ):

قرر الرئيس اللبناني ميشال عون، إرسال كميات من وقود الديزل (المازوت) من احتياطي مؤسسة الرئاسة والجيش اللبناني، لعمل المولدات الكهربائية بمستشفى رفيق الحريري الجامعي، والذي يعد المركز الطبي الرئيسي في لبنان للتعامل مع حالات الإصابة بوباء كورونا.

وجاء قرار الرئيس اللبناني في ضوء ما يشهده لبنان منذ أسابيع من تزايد عدد ساعات انقطاع الكهرباء والتي تزيد عن 20 ساعة انقطاع يوميا، فضلا عن النقص الحاد في المازوت على نحو يحول دون عمل المولدات الكهربائية التي يعتمد عليها بصورة أساسية في لبنان لتعويض عجز كهرباء الدولة.

كما كلّف عون وزير الطاقة ريمون غجر باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو توفير كميات من المازوت لاستمرار تشغيل المولدات الكهربائية في مستشفى رفيق الحريري، منوها في هذا الصدد بالعمل الطبي والإنساني الذي يضطلع به المستشفى لاسيما في مواجهة وباء كورونا.

ويشهد لبنان أزمة كهرباء بالغة الحدة بسبب زيادة ساعات التقنين (انقطاع كهرباء الدولة) والشُح الكبير في مادة المازوت التي تستخدم كوقود للمولدات الكهربائية، على وقع أزمة مالية واقتصادية ونقدية غير مسبوقة في تاريخ البلاد.

وكان مستشفى رفيق الحريري الجامعي قد أعلن قبل يومين أن كمية وقود المازوت اللازمة لعمل المولدات الكهربائية التي تعوض عجز كهرباء الدولة، أوشكت على النفاد، وأن المستشفى اضطر مؤخرا إلى إيقاف أجهزة التبريد (التكييف) في جميع أنحاء المستشفى عدا الأقسام الطبية لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية في ظل النقص في كميات المازوت.