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اليابان: الفيضانات والانهيارات الطينية تلحق أضرارا بأكثر من 50 موقع تراثي وثقافي

01:51 م الأربعاء 15 يوليه 2020
اليابان: الفيضانات والانهيارات الطينية تلحق أضرارا بأكثر من 50 موقع تراثي وثقافي

أرشيفية - الانهيارات الطينية

طوكيو- (أ ش أ):

أعلنت الحكومات المحلية في اليابان، اليوم الأربعاء، تضرر ما لا يقل عن 54 موقعا من الممتلكات والثروات الثقافية، بما في ذلك مواقع التراث العالمي، بسبب الفيضانات والانهيارات الطينية التي نتجت عن هطول الأمطار الغزيرة هذا الشهر في كيوشو، جنوب غرب الجزر الرئيسية الأربع في اليابان .

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن الأصول المتضررة تشمل اثنين مدرجين على قائمة التراث العالمي لليونسكو - وهما منجم ميكي للفحم والمواقع المسيحية المخفية في منطقة ناجازاكي. كما تضرر مزار أوي أسو الوطني الذي تأسس قبل حوالي 1200 عام.

ووفقًا للحكومات المحلية في اليابان، يٌعتقد بأن العديد من الأصول والثروات الثقافية المملوكة للقطاع الخاص قد تضررت من الأمطار أيضًا.

وضربت الانهيارات الطينية 15 موقعًا في منجم ميكي، الذي تم إدراجه في قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة عام 2015 كجزء من "مواقع ثورة ميجي الصناعية اليابانية"، وفقًا لحكومة فوكوكا.

وأشار مسؤول في وكالة الشؤون الثقافية إلى أن البدء في أعمال الترميم بسرعة هو مفتاح الحفاظ على الثروات الثقافية لأنه "لا يوجد الكثير الذي يمكنك القيام به كإجراء وقائي" ضد الكوارث الطبيعية.

ودعت منظمة للحفاظ على الأصول الثقافية المملوكة للقطاع العام المواطنين بطلب مساعدة الخبراء في التعامل مع الأصول التالفة.

هذا المحتوى من

الانهيارات الطينية اليابان الفيضانات اليونسكو

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