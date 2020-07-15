محكمة سوهاج تستقبل مرشحًا واحدًا لانتخابات "الشيوخ"

سوهاج- عمار عبدالواحد:

استقبلت محكمة سوهاج الابتدائية، اليوم الأربعاء، طلبًا واحدًا للترشح في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، ليصل عدد طلبات الترشح التي استقبلتها المحكمة منذ بدء فتح باب التقدم، السبت الماضي، إلى 17 طلبًا.

والتزم المتقدم للترشح بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، منذ دخوله باب المحكمة الرئيسي حتى الاستقرار بالقاعتين اللتين خصصتهما المحكمة لتلقي طلبات الترشح بالطابق الثاني.