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المغرب : 84 إصابة جديدة بـكورونا ترفع الحصيلة إلى 16181

12:19 م الأربعاء 15 يوليه 2020
المغرب : 84 إصابة جديدة بـكورونا ترفع الحصيلة إلى 16181

وزارة الصحة المغربية

الرباط- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم عن تسجيل،84 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 16181 حالة .

وذكر بيان لوزارة الصحة المغربية اليوم،بأن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 908514 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالمغرب .

وأضاف البيان أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس،ليصبح إجمالي الوفيات 258 حالة.

كما تم تسجيل 224 حالة شفاء جديدة، وبذلك يرتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 13666 حالة .

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