أكثر الكلمات إنتشاراً

حريق إسماعيلية الصحراوي الخطيب ومرتضى منصور سد النهضة التعايش مع كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار فيروس كورونا الطقس

مجلس الوزراء العراقي يصوت بمنع أي جهة حزبية أو عشائرية بحمل السلاح

12:09 م الأربعاء 15 يوليه 2020
مجلس الوزراء العراقي يصوت بمنع أي جهة حزبية أو عشائرية بحمل السلاح

مصطفى الكاظمي

بغداد- (أ ش أ):

صوت مجلس الوزراء العراقي المنعقد في البصرة ،اليوم الأربعاء، على عدم السماح لأي جهة حزبية أو عشائرية بحمل السلاح.

وقال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي - في تصريحات صحفية نقلتها قناة السومرية نيوز- إن هذه الخطوة جاءت للحفاظ على الأمن وتقنين عملية حمل السلاح في البلاد، مشيرا إلى أن قوات الأمن ستكون هي الوحيدة التي لها السلطة في حماية المنافذ وإدارتها وأنه سيتم استبدال العناصر المكلفة بالحماية بين الحين والأخر.

وتعتبر قضية المنافذ وسيطرة المليشيات المسلحة عليها من أهم المشكلات التي وعد الكاظمي بمواجهتها .

وقال إن بلاده تخسر من 3 إلى 4 مليارات دينار في كل منفذ تسيطر عليه الجماعات المسلحة، مؤكدا أن الحكومة ستطلق حملة عسكرية لإعادة السيطرة على تلك المنافذ .

ويعاني العراق من تواجد قوي للمليشيات المسلحة على أراضيه، وتسيطر بعضها على منافذ برية بقوة السلاح ما تسبب في بعض الخسائر الاقتصادية للبلاد.

هذا المحتوى من

مصطفى الكاظمي حمل السلاح مجلس الوزراء العراقي العراق

الخبر التالى:

موسكو: عودة 52 لاجئا سوريا إلى بلدهم خلال 24 ساعة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 83930

    عدد المصابين

  • 25544

    عدد المتعافين

  • 4008

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 13374200

    عدد المصابين

  • 7814762

    عدد المتعافين

  • 578470

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان