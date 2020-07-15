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تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قاعدة أمريكية بجزيرة أوكيناوا

09:03 ص الأربعاء 15 يوليه 2020
تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قاعدة أمريكية بجزيرة أوكيناوا

أرشيفية

طوكيو - (أ ش أ):
أعلنت السلطات اليابانية أنه تم اكتشاف 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 في معسكر هانسن التابع لسلاح مشاة البحرية الأمريكية بجزيرة أوكيناوا اليابانية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في القواعد العسكرية الأمريكية هناك إلى 136 حالة.
وذكرت صحيفة (ماينيتشي شيمبون) اليابانية اليوم الأربعاء أن تفشي فيروس كورونا ظهر مطلع الأسبوع، مما أثار غضب حاكم المقاطعة الذي شكك في الإجراءات التي يتبعها الجيش الأمريكي للوقاية من الفيروس.
وكان وزير الدفاع الياباني تارو كونو قد صرح أمس بأن المسؤولين اكتشفوا «عدداً من المشكلات» في تدابير الجيش الأمريكي للوقاية من فيروس كورونا بين قواته المتمركزة في اليابان.

هذا المحتوى من

Asha
قاعدة أمريكية جزيرة أوكيناوا فيروس كورونا اليابان

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