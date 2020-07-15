أكثر الكلمات إنتشاراً

حريق إسماعيلية الصحراوي الخطيب ومرتضى منصور سد النهضة التعايش مع كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار فيروس كورونا الطقس

الصين تهدد برد انتقامي ضد قانون أمريكي بشأن هونج كونج

09:01 ص الأربعاء 15 يوليه 2020
الصين تهدد برد انتقامي ضد قانون أمريكي بشأن هونج كونج

أرشيفية

بكين - (د ب ا):
هددت الصين برد انتقامي ضد تشريع أمريكي ينهي المعاملة التفضيلية في مجال التجارة بين الولايات المتحدة وهونج كونج.
وجاء في بيان نشرته وزارة الخارجية الصينية في موقعها الالكتروني، إن الصين "تعارض بحسم، وتدين بشدة" توقيع الولايات المتحدة أمس الثلاثاء "مشروع قانون الحكم الذاتي في هونج كونج" ليصبح قانونا.

وأوضح البيان أن بكين ستقوم بالرد اللازم لحماية مصالحها المشروعة، وستفرض عقوبات بحق أفراد وكيانات ذات صلة في الولايات المتحدة.

ووقّع الرئيس الأمريكي، أمس الثلاثاء، تشريعا من شأنه أن يفرض عقوبات على كيانات وأشخاص في الصين منخرطين في تحركات بكين ذات الصلة بـ "نزع الحكم الذاتي عن هونج كونج".

وقال ترامب إنه وقع أمرا تنفيذيا لإنهاء "الامتيازات الخاصة" التفضيلية لهونج كونج، في استمرار لحملة الرئيس الأمريكي ضد بكين، التي يتهمها بالفشل في معالجة تفشي وباء كورونا على نحو كاف.

الصين هونج كونج أمريكا مجال التجارة

الخبر التالى:

تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قاعدة أمريكية بجزيرة أوكيناوا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 83930

    عدد المصابين

  • 25544

    عدد المتعافين

  • 4008

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 13374200

    عدد المصابين

  • 7814762

    عدد المتعافين

  • 578470

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان