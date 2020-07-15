الصين تهدد برد انتقامي ضد قانون أمريكي بشأن هونج كونج
بكين - (د ب ا):
هددت الصين برد انتقامي ضد تشريع أمريكي ينهي المعاملة التفضيلية في مجال التجارة بين الولايات المتحدة وهونج كونج.
وجاء في بيان نشرته وزارة الخارجية الصينية في موقعها الالكتروني، إن الصين "تعارض بحسم، وتدين بشدة" توقيع الولايات المتحدة أمس الثلاثاء "مشروع قانون الحكم الذاتي في هونج كونج" ليصبح قانونا.
وأوضح البيان أن بكين ستقوم بالرد اللازم لحماية مصالحها المشروعة، وستفرض عقوبات بحق أفراد وكيانات ذات صلة في الولايات المتحدة.
ووقّع الرئيس الأمريكي، أمس الثلاثاء، تشريعا من شأنه أن يفرض عقوبات على كيانات وأشخاص في الصين منخرطين في تحركات بكين ذات الصلة بـ "نزع الحكم الذاتي عن هونج كونج".
وقال ترامب إنه وقع أمرا تنفيذيا لإنهاء "الامتيازات الخاصة" التفضيلية لهونج كونج، في استمرار لحملة الرئيس الأمريكي ضد بكين، التي يتهمها بالفشل في معالجة تفشي وباء كورونا على نحو كاف.
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