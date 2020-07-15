ترامب: أقنعت دولاً كثيرة بعدم استخدام "هواوي" الصينية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه أقنع دولا كثيرة بعدم استخدام خدمات شركة "هواوي" الصينية العملاقة للاتصالات، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

وفرضت بعض الدول الغربية، والولايات المتحدة، قيودًا على استخدام معدات وتقنيات "هواوي" في شبكات الجيل الخامس للاتصال، معتبرة أن الشركة تمثل خطرًا على أمنها القومي.

وحثت واشنطن حلفاءها الأوروبيين على التخلص من معدات "هواوي"، متهمة شركة تكنولوجيا الاتصالات هذه بأنها تسرب معلومات حساسة للسلطات الصينية، فيما رفضت "هواوي" تلك الاتهامات.

وقررت بريطانيا، أمس الثلاثاء، منع شركات الهواتف المحمولة من شراء شبكات الجيل الخامس الخاصة بشركة هواوي الصينية بعد 31 ديسمبر المقبل.

وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية " بي بي سي" أن الحكومة قررت إلزام شركات الهواتف المحمولة بإزالة كل تقنيات الجيل الخامس الخاصة بهواوي من شبكاتها بحلول عام 2027.