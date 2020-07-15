روسيا: تعرض بلدة في ريف اللاذقية لاستهداف صاروخي من قبل مسلحي "النصرة"

سوريا - (أ ش أ)

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أن مسلحي "جبهة النصرة" قصفوا بلدة في ريف اللاذقية غربي سوريا.

وقال رئيس المركز الروسي للمصالحة اللواء البحري ألكسندر شيربيتسكي - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء - أنه تم رصد عملية قصف واحدة في محافظة اللاذقية من قبل مواقع تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي.

وأضاف أن الشرطة العسكرية الروسية قامت بدوريات في محافظات حلب والرقة والحسكة ودير الزور.