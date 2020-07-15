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روسيا: تعرض بلدة في ريف اللاذقية لاستهداف صاروخي من قبل مسلحي "النصرة"

01:30 ص الأربعاء 15 يوليه 2020
روسيا: تعرض بلدة في ريف اللاذقية لاستهداف صاروخي من قبل مسلحي "النصرة"

مسلحي جبهة النصرة

سوريا - (أ ش أ)

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أن مسلحي "جبهة النصرة" قصفوا بلدة في ريف اللاذقية غربي سوريا.
وقال رئيس المركز الروسي للمصالحة اللواء البحري ألكسندر شيربيتسكي - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء - أنه تم رصد عملية قصف واحدة في محافظة اللاذقية من قبل مواقع تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي.
وأضاف أن الشرطة العسكرية الروسية قامت بدوريات في محافظات حلب والرقة والحسكة ودير الزور.

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