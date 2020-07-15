الخارجية الليبية: اتفاقات مع إيطاليا واليونان لإعادة العلاقات الدبلوماسية والتجارية

ليبيا - (أ ش أ)

أعلن وزير الخارجية بالحكومة الليبية عبد الهادي الحويج، اليوم الثلاثاء، عن اتفاقات مع الجانب اليوناني والإيطالي لإعادة العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع البلدين.

وأضاف الحويج، في لقاء مع قناة "ليبيا الحدث" أن الخارجية الليبية ناقشت رسميا مع الخارجية اليونانية والإيطالية سبل إعادة افتتاح قنصليات للبلدين داخل مدينة بنغازي.

وعقد رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، عددًا من اللقاءات مع العديد من المسئولين الإيطاليين، خلال زيارته الحالية للعاصمة الإيطالية روما، من بينهم رئيس مجلس النواب الإيطالي روبيرتو فيكو، ووزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي حميد الصافي، إن صالح بحث مع نظيره الإيطالي مبادرة إعلان القاهرة حول ليبيا، ومد جسور التعاون بين ليبيا وإيطاليا.

من ناحية أخرى، ذكر موقع "ليبيا الحدث" نقلاً عن بيان وزارة الخارجية الإيطالية، إن الوزير لويجي، ناقش خلال لقاءه رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، بمقر الوزارة في روما، إمكانية استئناف إنتاج وتصدير النفط، مؤكدًا سعي بلاده لوقف إطلاق النار في ليبيا.

وأضافت أن وزارة الخارجية الإيطالية، أكدت خلال بيانها الالتزام ببذل الجهود من أجل إطلاق حوار "ليبي- ليبي" شامل للتوصل إلى حل سياسي للأزمة، مشيرة إلى أن الاستئناف الفوري لاستغلال الموارد الطبيعية الليبية سيكون له أثر إيجابي، لن يقتصر على اقتصاد البلاد ورفاه الليبيين، بل على آفاق المفاوضات في المجالين السياسي والأمني أيضًا.