أكثر الكلمات إنتشاراً

حريق إسماعيلية الصحراوي الخطيب ومرتضى منصور سد النهضة التعايش مع كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار فيروس كورونا الطقس

سفير مصر في لاهاي: العدل الدولية لم تتطرق للمزاعم القطرية التي يرفضها الرباعي العربي

12:33 ص الأربعاء 15 يوليه 2020
سفير مصر في لاهاي: العدل الدولية لم تتطرق للمزاعم القطرية التي يرفضها الرباعي العربي

محكمة العدل الدولية

هولندا - (أ ش أ)

أكد السفير أمجد عبد الغفار سفير مصر في لاهاي، أن الأحكام الصادرة اليوم الثلاثاء، من محكمة العدل الدولية اقتصرت فقط على معالجة مسائل إجرائية تتعلق بمدى اختصاص مجلس منظمة الطيران المدني، ولكن لم تفصل المحكمة في الجوانب الموضوعية للنزاع.

وأوضح السفير أنه ليس لأحكام محكمة العدل الدولية الصادرة اليوم أي تأثير على موضوع النزاع، مضيفا أن المحكمة لم تتطرق لموضوع المزاعم القطرية التي ترفضها دول الرباعي العربي (مصر والإمارات والبحرين والسعودية).

وقال السفير أمجد عبد الغفار، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء، إن جمهورية مصر العربية تؤكد على احترامها الكامل لمحكمة العدل الدولية، كما ستعمل مصر على طرح الجوانب الموضوعية للنزاع أمام مجلس منظمة الطيران المدني، مشيرا إلى أن مصر ستواصل العمل بشكل وثيق مع منظمة الطيران المدني الدولي لضمان سلامة وأمن الطيران المدني سواء داخل المنطقة أو خارجها.

وفي السياق ذاته، أشار السفير أمجد عبد الغفار، إلى أن منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو" باعتبارها إحدى الوكالات المتخصصة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، مسئولة عن ضمان سلامة الطيران المدني الدولي وإنشاء مسارات وطرق الطيران وتحديد المعايير الفنية المرتبطة بحركة الطيران المدني.

وكانت محكمة العدل الدولية، قررت في وقت سابق اليوم، أن مجلس منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو" هو المختص للنظر في المزاعم القطرية الخاصة بالطيران المدني ضد الدول الأربع التي قررت إغلاق مجالاتها الجوية أمام الطائرات القطرية.

هذا المحتوى من

محكمة العدل الدولية أمجد عبد الغفار سفير مصر في لاهاي قطر

الخبر التالى:

الجنائية الدولية تبدأ محاكمة رئيس شرطة تمبكتو الإسلامية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 83930

    عدد المصابين

  • 25544

    عدد المتعافين

  • 4008

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 13374200

    عدد المصابين

  • 7814762

    عدد المتعافين

  • 578470

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:كورونا مصر: تجاوزنا إصابات الصين لأول مرة.. والوفيات فوق 4 آلاف (تفاعلي)