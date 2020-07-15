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بايدن يتعهد بمواجهة تغير المناخ وخفض انبعاثات الكربون

12:26 ص الأربعاء 15 يوليه 2020
بايدن يتعهد بمواجهة تغير المناخ وخفض انبعاثات الكربون

جو بايدن

واشنطن - (د ب أ)

أدلى جو بادين، نائب الرئيس السابق والمرشح الديمقراطي المفترض لانتخابات الرئاسة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بخطاب شامل حول سياسة الطاقة وجه خلاله توبيخا للرئيس دونالد ترامب ونهجه إزاء تغير المناخ.

وقال بايدن، مخاطبًا ترامب، من ولاية ديلاوير "لا يوجد أي تحد ضروري يتعين علينا مواجهته في العقد القادم أكثر من أزمة المناخ التي تهاجمنا سريعا، إذا تركت دون رادع، فهي حرفيا تشكل تهديدا وجوديا لصحة كوكبنا وبقائنا. هذا ليس محل نزاع، سيدي الرئيس".

وأضاف بايدن "عندما يفكر دونالد ترامب بشأن تغير المناخ، الكلمة الوحيدة التي يستطيع أن يجيدها هي خدعة، عندما أفكر أنا بشأن تغير المناخ، فإن الكلمة التي أفكر فيها هي "وظائف، وظائف نقابية بأجور جيدة".

وتعهد بايدن بأنه إذا تم انتخابه رئيسا، فإن الولايات المتحدة ستنضم مجددا إلى اتفاقية باريس للمناخ التي قرر ترامب الانسحاب منها، وسيعمل على الوصول بانبعاثات الكربون إلى مستوى صفر بحلول عام 2050.

جو بادين انتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب تغير المناخ

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