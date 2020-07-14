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الجيش الليبي: أمن ليبيا من أمن مصر ومن حقنا الاستعانة بمن يحقق أمننا

11:46 م الثلاثاء 14 يوليه 2020
الجيش الليبي: أمن ليبيا من أمن مصر ومن حقنا الاستعانة بمن يحقق أمننا

الجيش الوطني الليبي

وكالات

قال ‏مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب، مساء اليوم الثلاثاء، إن تركيا أرسلت عدة طائرات مسيرة لضرب خط إمداد مياه في محيط سرت.

وتابع المحجوب في تصريحات خاصة لشبكة "سكاي نيوز" عربية، أن الجيش الوطني الليبي يتمتع بقدرات جيدة للدفاع الجوي مما يقيد حركة الطائرات المسيرة التركية.

وأشار إلى أن الجيش رصد تحركات للإرهابيين في محيط سرت، التي اعتبرها الرئيس عيدالفتاح السيسي، خط أحمر لأمن مصر القومي، قائلاً: "المرتزقة حشدوا نحو ١٠ آلاف عنصرًا في محيط المدينة".

وشدد المحجوب على أن أمن ليبيا من أمن مصر ومن حق الجيش الليبي الاستعانة بمن يحقق أمنه، مؤكدًا أن تركيا تغامر بمحاولات الهجوم على سرت والجفرة.

وأكد أن الجيش الليبي مستعد لأي هجوم في أي وقت قد يشنه الإرهاب والمرتزقة بعد حشدهم لعناصرهم بمحيط سرت.

وعن حكومة الوفاق في طرابلس، قال المحجوب، إنها خرجت عن الأهداف التي شكلت من أجلها ووقعت معاهدات غير شرعية.

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