بعثة "يوناميد" قلقة من حوادث العنف في شمال دارفور

السودان - (أ ش أ)

أعربت بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور "يوناميد"، عن قلقها حيال حوادث العنف التي وقعت في شمال دارفور غرب السودان، والتي أسفرت عن مقتل وجرح عدد من المدنيين والنازحين خلال اليومين الماضيين.

وشجبت "يوناميد" في بيان اليوم الثلاثاء، الخسائر في الأرواح والإصابات جراء حوادث العنف التي اندلعت في مدينة "كتم" بشمال دارفور، والهجوم الذي شنه مسلحون مجهولون على معسكر "فتا برنو" للنازحين أمس.

وأعرب البيان عن الأسف لأن هذه الحوادث وقعت بالتزامن مع اقتراب حكومة السودان الانتقالية والحركات المسلحة، من اختتام المفاوضات المتوقع أن تُحقق السلام والاستقرار والوعد بالازدهار لإقليم دارفور والسودان.

وأضاف أن البعثة تعمل بشكل وثيق مع السلطات والمجتمعات المحلية السودانية المعنية للتخفيف من حدة التوترات بُغية الحؤول دون وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح.