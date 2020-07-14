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النمسا: نتصدى بحزم لأعمال العنف التي يقوم بها الأتراك في البلاد

10:10 م الثلاثاء 14 يوليه 2020
النمسا: نتصدى بحزم لأعمال العنف التي يقوم بها الأتراك في البلاد

كارل نيهمر وزير الداخلية النمساوي

النمسا - (أ ش أ)

أكد كارل نيهمر وزير داخلية النمسا، أن وزارة الداخلية تمضي بخطى واسعة وسريعة في تنفيذ خطة العمل لمكافحة أعمال الشغب والتطرف والتي تورطت فيها منظمات تركية فى النمسا بعد اعتدائها على مظاهرات للأكراد اليساريين مؤخرًا.

وقال نيهمر، في تصريحات له اليوم الثلاثاء، إن الشرطة النمساوية تكثف حاليًا احتياطاتها الأمنية لمنع تكرار هذا الأعمال ومواجهة كل أشكال الاعتداءات على المظاهرات السلمية.

وجدد نيهمر، التأكيد على أن النزاعات والصراعات العرقية الواردة من الخارج ليس لها مكان فى النمسا، خاصة بعدما أظهرت أعمال الشغب الأخيرة في فيينا إصرارا قويا من الراديكاليين الأتراك على استخدام العنف ضد ضباط الشرطة وهو ما تتصدى له وزارة الداخلية بإجراءات حاسمة.

يذكر أن الحكومة النمساوية اعتمدت مؤخرًا للتصدي لأعمال العنف التي يتسبب فيها الأتراك في البلاد وتشمل إعادة تأهيل الشرطة لمواكبة هذه الأحداث علاوة على إنشاء مراكز بحثية لدراسة نشاطات المتطرفين والدوافع الدينية والعرقية لديهم وتعمل كمراكز إنذار للشرطة النمساوية .

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