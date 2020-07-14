وزراء خارجية ٥ دول أوروبية يبحثون العواقب الاقتصادية لجائحة كورونا

النمسا - (أ ش أ)

شارك وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج، اليوم الثلاثاء، في اجتماع خماسي مع نظرائه وزراء خارجية المجر والتشيك وسلوفاكيا وسلوفينيا، والذي عقد بالعاصمة المجرية بودابست.

وأوضح بيان لوزارة الخارجية النمساوية، أن الاجتماع يأتي استكمالا لاجتماع مماثل عقد في فيينا منتصف يونيو الماضي، مشيرًا إلى الاجتماع عقد برئاسة وزير خارجية المجر بيتر سيجارتو وركز على بحث التعاون بين دول الجوار الخمس في مواجهة وباء كورونا وعواقبه المستمرة.

وشدد البيان على تأكيد النمسا أن التنسيق الوثيق مع دول الجوار هو أمر أساسي في مكافحة وباء كورونا لاحتواء المصاعب والمشكلات فى بدايتها.

ولفت البيان الى أن وزراء الخارجية الخمسة بحثوا العواقب الاقتصادية للوباء وسبل تبادل الخبرات والتعاون للحد من الآثار السلبية للجائحة على دول وسط أوروبا بشكل خاص.

وأشار البيان إلى أنه من المقرر عقد الاجتماع التالي لوزارء الخارجية الخمسة في سبتمبر المقبل بالعاصمة السلوفينية ليوبليانا.