إيطاليا تمدد عددًا من القيود لمكافحة انتشار فيروس كورونا

روما - (د ب أ)

قال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا، اليوم الثلاثاء، إن حكومة بلاده تعتزم إبقاء العديد من القيود للحد من انتشار فيروس كورونا، على الأقل حتى نهاية يوليو، بما في ذلك ارتداء الكمامات في الأماكن العامة.

وأبلغ الوزير البرلمان بأنه يتوجب على المواطنين الاستمرار في ارتداء الكمامات في الحانات والمطاعم والمتاجر والحافلات والقطارات.

كما ستستمر إجراءات التباعد الاجتماعي.

ولا يزال حظر دخول العديد من الدول خارج الاتحاد الأوروبي ساريا، أو أنه سيتوجب على الوافدين قضاء 14 يومًا في العزل الصحى الذاتي.

وفي تصريحات نقلتها وكالات الأنباء الإيطالية قال سبيرانزا للمشرعين إنه لا يزال هناك "خطر قدوم الفيروس من الخارج".

وأضاف أن هذا هو سبب استمرار فرض ضوابط صارمة في المطارات والموانئ وقوارب المهاجرين.

وكان من المقرر السماح بفتح الملاهي الليلية وعقد المؤتمرات مرة أخرى اعتبارًا من منتصف الشهر، ولكن من المقرر الآن تأجيل هذا الإجراء حتى نهاية الشهر، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام.

وقالت متحدثة باسم الوزارة، إن المسافرين سيتمكنون من حمل حقائبهم على متن الطائرات مرة أخرى، ليتم تخزينها في المقصورات فوق مقاعد الأشخاص.

وكان قد تم حظر ذلك بسبب مخاوف من الازدحام في مكان استعادة المسافرون أمتعتهم.

وسجلت إيطاليا أكثر من 243 ألف حالة إصابة بالفيروس منذ فبراير وعدد وفيات بلغ 35 ألفًا.