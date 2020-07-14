وزيرا الخارجية الأمريكي والتونسي يبحثان الأزمة الليبية

واشنطن - (د ب أ)

بحث وزيرا الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، والتونسي نور الدين الري، في اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، سبل تعزيز التعاون في مجلس الأمن الدولي والعلاقات الثنائية الأمريكية التونسية فضلاً عن الدفع صوب التوصل إلى حل لإنهاء الصراع في ليبيا.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء، بأن بومبيو جدد خلال الاتصال التزام الولايات المتحدة بالتعاون الاقتصادي مع تونس والعلاقات التجارية القوية للمساعدة في التعافي من وباء فيروس كورونا المستجد.